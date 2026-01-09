Теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Брисбене

Фото: ТАСС/EPA/DARREN ENGLAND

Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Брисбене, одержав победу на поляком Камилем Майхшаком. Игра завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:2, сообщает РИА Новости.

Теннисисты провели на корте 2 часа 12 минут. В полуфинале Медведев сыграет с представителем США Алексом Микелсеном.

В ноябре 2025 года испанский теннисист Карлос Алькарас возглавил рейтинг ATP. Спортсмен набрал 11 050 очков и опередил итальянца Янника Синнера, занявшего второе место с 10 000 очками. Тройку лидеров замкнул немецкий теннисист Александр Зверев, на счету которого оказалось 4 960 очков.

Среди россиян лучший показатель продемонстрировал Медведев, занявший 13-ю строчку с 2 760 очками. Его соотечественники Андрей Рублев (2 520) и Карен Хачанов (2 320) расположились на 16-м и 18-м местах соответственно.

Ранее казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла в финале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходил в Эр-Рияде. Ее соперницей выступила Арина Соболенко из Белоруссии. Матч закончился со счетом 6:3, 7:6 (7:0) в пользу Рыбакиной.

