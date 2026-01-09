Вице-президент парламента Франции подала резолюцию о выходе из НАТО

Фото: ТАСС/EPA/TERESA SUAREZ

Вице-президент национального собрания Франции Клеманс Гетте подала резолюцию о выходе страны из НАТО. Об этом она сообщила в соцсети Х.

"Вопрос об участии Франции в Организации Североатлантического Договора, военном союзе, возглавляемом США и находящемся у них на службе, встает острее, чем когда-либо", – написала она.

Парламентарий раскритиковала действия Вашингтона в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и поддержку Израиля в конфликте в секторе Газа.

Ранее член палаты представителей США от Республиканской партии Томас Масси официально внес на рассмотрение конгресса законопроект, предусматривающий выход Штатов из НАТО. Инициатива получила название "Закон о НАТО" (HR 6508).

В 2024 году президент США Дональд Трамп допустил, что Штаты могут выйти из состава НАТО, если европейские страны – члены Альянса не будут поддерживать уровень взносов в организацию. Он пожаловался на то, что Европа использует США в торговле, не закупая при этом американские автомобили, продукты питания и прочие товары.

