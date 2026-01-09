Форма поиска по сайту

09 января, 19:36

В мире

Вспышку африканской чумы свиней зафиксировали в Румынии

Фото: depositphotos/alexraths

Вспышку африканской чумы свиней выявили в румынском уезде Арад. В результате на убой отправят 1 500 животных, сообщает радио Romania со ссылкой на Санитарно-ветеринарное управление уезда.

В организации уточнили, что вспышку зарегистрировали в коммуне Чермей.

"Если вирус распространится на второй участок, остальные свиньи на ферме также будут забиты", – говорится в сообщении.

Местный центр по контролю заболеваний Арада сформировал защитную зону радиусом 3 километра и зону наблюдения радиусом 10 километров. В нее вошли несколько населенных пунктов.

Ранее американец заразился бубонной чумой после того, как его покусали инфицированные блохи во время похода в районе Саут-Лейк-Тахо. По данным департамента здравоохранения округа Эль-Дорадо, инфекцию удалось своевременно выявить. Состояние мужчины оценивалась как стабильное. Этот случай стал вторым в США за август 2025 года.

"Мослекторий": Елена Браун – о чуме

