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Возглавляющий конституционную комиссию парламента Эстонии Хендрик Йоханнес Террас предложил производить консервы для украинских солдат и эстонских сил обороны из мяса диких кабанов, отстреленных в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС), передает Pravda.Ru со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.

Эстонский политик считает, что для изготовления порядка 500 тысяч банок консервов у охотников можно выкупить до 30% от общего объема добытых животных. По его словам, убытки, понесенные из-за уничтожения зараженных особей, государство могло бы компенсировать, ориентируясь на среднюю рыночную стоимость.

Террас также добавил, что в настоящее время готовит для правительства комплекс мер, направленных на сдерживание распространения АЧС и возмещение ущерба.

В это же время руководитель отдела здоровья и благополучия животных в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Эстонии Олев Калда заявил, что для консервов будет использоваться мясо больных животных. По его словам, зараженное мясо не попадет в переработку, а уйдет на утилизацию.

В свою очередь, в СМИ подчеркнули, что в настоящее время вся территория Эстонии охвачена африканской чумой свиней.

Немногим ранее Роспотребнадзор заявил о минимальном риске завоза чумы в Россию. В надзорном ведомстве заявили, что выявленный случай чумы в Монголии находится на контроле. По данным Роспотребнадзора, российские эксперты постоянно взаимодействует с монгольскими.