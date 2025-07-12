Роспотребнадзор: риски распространения чумы в России маловероятны

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Распространение чумы в России маловероятно, поскольку система эпидемиологического надзора минимизирует риски, передает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Ведомство обратило внимание на выявленный и подтвержденный случай заражения легочной формой чумы у жителя США, который умер в день госпитализации. При этом природные очаги заболевания были зафиксированы в 15 штатах на западе государства.

"Случаи в США регистрируются практически каждый год, часто они происходят в результате контакта местных жителей с домашними животными, зараженными, в свою очередь, от носителей чумы", – говорится в сообщении.

Сотрудники надзорных органов регулярно отслеживают ситуацию с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в других странах и контролируют эпидемиологические риски. Также на всех пропускных пунктах усилен санитарно-карантинный контроль, в том числе с применением системы "Периметр", добавило ведомство.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что сезон энтеровирусными заболеваниями начался раньше обычного. Пик прогнозируется на последние два месяца лета. Заражение, как правило, происходит пищевым путем, объяснили специалисты. Среди симптомов – высокая температура, лихорадка, высыпания на коже. Врачи напомнили, что при недомогании нужно обратиться в поликлинику или вызвать доктора домой.