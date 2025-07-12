В Роспотребнадзоре предупредили о росте заболеваемости энтеровирусами

В Роспотребнадзоре сообщили ,что сезон энтеровирусными заболеваниями начался раньше обычного. Пик прогнозируется на последние два месяца лета.

В ведомстве подчеркнули, что заражение, как правило, происходит пищевым путем. Однако бывают случаи аэрозольного инфицирования. Среди симптомов – высокая температура, лихорадка, высыпания на коже. Врачи напоминают, что при недомогании нужно обратиться в поликлинику или вызвать доктора домой.

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