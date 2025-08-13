Три вспышки африканской чумы свиней зафиксированы в Молдавии

Фото: depositphotos/dusanpetkovic

Три вспышки африканской чумы свиней зафиксированы в западных районах Молдавии с 6 по 12 августа, сообщило национальное агентство по безопасности пищевых продуктов.

Одна из вспышек зарегистрирована у домашних свиней в селе Браниште района Рышканы, еще два случая – в селе Селиште района Леова.

Специалисты призвали владельцев животных незамедлительно обращаться к территориальным подразделениям по безопасности пищевых продуктов, ветеринарным врачам или местным органам власти при возникновении признаков заболевания у питомцев или их гибели.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что готовы выплачивать по 50 евро за каждый обнаруженный труп дикого кабана при указании его места нахождения. Их уже зарегистрировали порядка 25.

Всего с начала 2025 года в республике зафиксировано примерно 40 вспышек африканской чумы свиней. Особенно пострадали животные в районе Дрокия.

Для людей африканская чума свиней не представляет опасности. Однако среди животных болезнь распространяется достаточно быстро и при этом не поддается лечению и профилактике с применением вакцинации. Для урегулирования ситуации с чумой применяются жесткие карантинные меры.

Ранее туши свиней, зараженные африканской чумой, обнаружили на берегу реки Прут в западной части Украины. Как сообщалось, их нашли в городе Черновцы. Специалисты удалили останки и провели дезинфекцию участка. Однако вход на территорию был закрыт.