11 сентября, 10:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал, какие инновации проходят испытания в Москве

Сергей Собянин рассказал, какие инновации проходят испытания в Москве

Уже почти 300 площадок для апробации новейших технологий работают в Москве. Они созданы на базе коммерческих компаний и госучреждений. Как отметил Сергей Собянин в личном блоге, с 2020 года на этих площадках запущено более 650 пилотных тестирований.

По словам мэра, компании, которые успешно прошли программу, смогли заключить контракты с городом на поставки своей продукции на сумму почти 4,5 миллиарда рублей. Например, компактные зарядные станции для электромобилей, которые можно монтировать в любом месте. Система позволяет ускорить зарядку сразу нескольких подключенных к станции машин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквытехнологиигородвидеоЕвгения Мирошкина

