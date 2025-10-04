Собянин рассказал о запуске более 700 вагонов серии "Москва-2026" в столичном метро

В столичном метрополитене запустят более 700 современных вагонов серии "Москва-2026". Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Новые поезда будут курсировать на Замоскворецкой и Троицкой линиях, а в будущем могут выйти и на другие маршруты.

Подвижной состав будут обслуживать по контракту жизненного цикла, что означает полную ответственность производителя за техническое состояние вагонов в течение 30 лет. В поездах сохранят ключевые преимущества предыдущей серии.

