04 октября, 13:15Мэр Москвы
Собянин рассказал о запуске более 700 вагонов серии "Москва-2026" в столичном метро
В столичном метрополитене запустят более 700 современных вагонов серии "Москва-2026". Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Новые поезда будут курсировать на Замоскворецкой и Троицкой линиях, а в будущем могут выйти и на другие маршруты.
Подвижной состав будут обслуживать по контракту жизненного цикла, что означает полную ответственность производителя за техническое состояние вагонов в течение 30 лет. В поездах сохранят ключевые преимущества предыдущей серии.
