12 сентября, 12:30

Собянин рассказал, как будет развиваться сеть зарядных электростанций в Москве

Власти Москвы заключат долгосрочные контракты на установку зарядных станций для электротранспорта. Об этом на своей странице в мессенджере MAX написал Сергей Собянин.

По словам мэра, город возьмет на себя подготовку инфраструктуры – подведение необходимой электрической мощности и монтаж специальных фундаментов с электрощитами. Подрядчики будут устанавливать и обслуживать станции в течение 7 лет согласно техническим требованиям и стандартам качества, закрепленным в контракте и техзадании. Это гарантирует доступность и надежность зарядки, а также даст толчок для увеличения производства электромобилей в России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

