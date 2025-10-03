Форма поиска по сайту

03 октября, 07:15

Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Тоннелепроходческие комплексы "Лилия" и "София" вышли на новый этап строительства Рублево-Архангельской линии метро. Как сообщил Сергей Собянин, щит "София" начал проходку правого перегонного тоннеля, а "Лилии" предстоит пройти под поймой Москвы-реки к станции "Строгино".

При этом комплекс "Лилия" только что завершил прокладку 850-метрового тоннеля в условиях плотной городской застройки. Новая линия протяженностью почти 28 километров получит 12 станций и соединит деловой центр "Москва-Сити" с Красногорском. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

