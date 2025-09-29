Пассажиры совершили 900 тысяч поездок с момента запуска речного маршрута ЗИЛ – Печатники

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Регулярный речной маршрут ЗИЛ – Печатники отмечает два года с момента запуска. За это время пассажиры совершили на нем около 900 тысяч поездок, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"Два года назад мэр Москвы Сергей Собянин запустил 2-й регулярный речной маршрут ЗИЛ – Печатники, который связал юг и юго-восток столицы. Самый инновационный вид городского транспорта появился более чем у 700 тысяч жителей", – сообщил заммэра Максим Ликсутов.

По его словам, маршрут пользуется популярностью у пассажиров. С начала года было зафиксировано почти 400 тысяч поездок – на 15% больше, чем годом ранее.

За два года работы маршрут значительно расширился:



количество причалов увеличилось с 6 до 9, последний из них – "Московская верфь" – открылся летом;

причал "ЗИЛ" стал частью не только 2-го, но и 3-го маршрута, а также самым популярным у пассажиров;

на линии курсируют 10 электросудов, которые выполнили уже более 45 тысяч рейсов.

В пресс-службе Дептранса отметили, что до 30 сентября на речных электромаршрутах продолжает действовать специальный летний тариф.

Ранее сообщалось, что парк столичного речного электротранспорта пополнили два судна – "Рудневка" и "Самородинка". Они должны пройти швартовые и ходовые испытания, а также получить необходимые разрешительные документы для перевозки пассажиров.