22 сентября, 10:29Транспорт
Два судна пополнили парк столичного речного электротранспорта
Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Столичный электрофлот полностью укомплектован – прибыли последние два судна "Рудневка" и "Самородинка". Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
"Суда новой поставки стали еще более инновационными и комфортными для пассажиров и экипажа. Сейчас специалисты занимаются их проверкой, уже скоро они выйдут на маршруты", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Рудневка" и "Самородинка" должны пройти швартовые и ходовые испытания, а также получить необходимые разрешительные документы для перевозки пассажиров.
Таким образом, столичный электрофлот будет насчитывать 31 современное судно. Как отметил Ликсутов, власти продолжат развивать речной электротранспорт по поручению Сергея Собянина.
С момента запуска таких перевозок по Москве-реке электросуда преодолели более миллиона километров. По словам Собянина, свыше 1,8 миллиона жителей близлежащих районов используют этот современный вид транспорта. Было совершено более 2,5 миллионов поездок, что превзошло все ожидания.
