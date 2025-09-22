Два судна пополнили парк столичного речного электротранспорта

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Столичный электрофлот полностью укомплектован – прибыли последние два судна "Рудневка" и "Самородинка". Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Суда новой поставки стали еще более инновационными и комфортными для пассажиров и экипажа. Сейчас специалисты занимаются их проверкой, уже скоро они выйдут на маршруты", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Рудневка" и "Самородинка" должны пройти швартовые и ходовые испытания, а также получить необходимые разрешительные документы для перевозки пассажиров.

Таким образом, столичный электрофлот будет насчитывать 31 современное судно. Как отметил Ликсутов, власти продолжат развивать речной электротранспорт по поручению Сергея Собянина.

С момента запуска таких перевозок по Москве-реке электросуда преодолели более миллиона километров. По словам Собянина, свыше 1,8 миллиона жителей близлежащих районов используют этот современный вид транспорта. Было совершено более 2,5 миллионов поездок, что превзошло все ожидания.

