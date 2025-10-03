Главред "За рулем" Кадаков: цены на такси будут расти независимо от закона о локализации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Стоимость такси в России продолжит расти даже в случае отмены закона о локализации автомобилей. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

"При этом такси в любом случае станет дорожать, вне зависимости от новых правил. Любые автомобили, которые приобретаются на смену, дороже за счет обслуживания. Плюс растет в цене и бензин, да и водители хотят больше зарабатывать. Поэтому даже, если закон о локализации отменят, такси все равно подорожает", – заявил эксперт.

Кадаков отметил, что оценить влияние самого закона на рынок пока невозможно из-за отсутствия окончательного перечня одобренных машин. По его словам, заранее сложно предположить, какие модели будут соответствовать конкретным тарифам.

Главред уточнил, что автомобили, включенные в реестр такси до 1 марта 2026 года, смогут работать и дальше, даже если не будут соответствовать новым требованиям по локализации.

Однако в долгосрочной перспективе это все равно может привести к сокращению парка и, как следствие, к дальнейшему росту цен для пассажиров, считает эксперт.

Владимир Путин в мае подписал закон о локализации автомобилей для такси. Он вступит в силу 1 марта 2026 года, но в некоторых регионах его отсрочат. В частности, в Калининградской области и Сибирском федеральном округе (СФО) новые правила начнут действовать с 2028 года, а на Дальнем Востоке – с 2030-го.

В октябре Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей для такси. Критериям соответствуют более 20 моделей от шести российских брендов. В министерстве подчеркнули, что перечень будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей.