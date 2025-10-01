Кот Шредингера появился на билетах "Единый" к фестивалю "Наука 0+" в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Столичный Дептранс выпустил новые тематические билеты "Единый" к фестивалю "Наука 0+". На них изображен кот Шредингера, сообщила пресс-служба транспортного ведомства.

На обратной стороне билета указаны даты проведения фестиваля и адрес сайта с описанием программы мероприятия.

Приобрести новый "Единый" можно в кассах и автоматах по продаже билетов на всех станциях метро.

"В этом году также проводили выставку, на которой можно было увидеть портреты молодых ученых и узнать об их достижениях. Ранее выпускали тематические "Тройки" в честь объявленного в России 10-летия науки и технологий, а также к 270-летию МГУ – одной из главных кузниц ученых", – добавил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее Дептранс выпустил транспортную карту "Тройка" с символикой проекта "Молодежь Москвы". Она призвана привлечь внимание к молодому поколению и его роли в развитии города.

Кроме того, в продаже появились "Тройки", приуроченные к 50-летию игры "Что? Где? Когда?". В дизайне использовали узнаваемые символы телевизионной игры – волчок, сову, конверт с вопросами.

