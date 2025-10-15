Карты "Тройка" с героями "Ежика в тумане" появятся в продаже с 16 октября

Фото: пресс-служба "СберТройки"

Транспортные карты "Тройка" с героями мультфильма "Ежик в тумане" Юрия Норштейна появятся в продаже с 16 октября. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Пассажиры смогут приобрести один из шести уникальных экземпляров.

"Жители Москвы и Московской области воспринимают "Тройку" не только как удобный способ оплаты проезда, но и как аксессуар. Поэтому мы регулярно выпускаем специальные лимитированные серии транспортной карты. Посвящаем их различным событиям, памятным датам и популярным культурным явлениям", – отметил вице-мэр

По словам гендиректора "СберТройки" Елены Колесниковой, такие проекты способны перенести персонажей в повседневность и наполнить поездки теплом воспоминаний.

Кроме того, директор по продажам и лицензионному маркетингу киностудии "Союзмультфильм" Анна Герасимова подчеркнула, что герои обладают свойством наполнять мир яркими эмоциями и смыслами.

"Вместе с ними простая поездка в метро может превратиться в путешествие, где за окном мелькают не станции, а кадры любимых мультфильмов. Такие проекты – это возможность заново открыть для себя великую классику анимации", – добавила Герасимова.

Купить "Тройки" можно будет в киосках по адресам:

метро "Бабушкинская" (улица Менжинского, дом 36);

метро "Беломорская" (улица Петрозаводская, дом 1);

метро "Братиславская" (улица Перерва, дом 43, корпус 1);

метро "Бульвар Рокоссовского" (Открытое шоссе, дом 17, корпус 1);

метро "Выхино" (улица Вешняковская, дом 39);

метро "Коптево" (улица Онежская, дом 9/4);

метро "Новогиреево" (улица Саянская, дом 5, строение 1, Зеленый проспект, дом 81);

метро "Первомайская" (улица Первомайская, дом 77, строение 2, улица Первомайская, дом 73, улица 9-я Парковая, дом 25);

метро "Солнцево" (Солнцевский проспект, дом 24);

метро "Щелковская" (улица Уссурийская, дом 7);

метро "Электрозаводская" (улица Большая Семеновская, дом 21);

Зеленоград, корпуса 117, 301, 302 и 1204.

Стоимость карты составляет 300 рублей, тираж ограничен.

Ранее в приложении "Метро Москвы" появилась функция пополнения "Тройки" через Mir Pay. Пассажирам необходимо добавить данные банковской карты в сервис, после чего выбрать способ оплаты и подтвердить платеж. Для записи платежа можно воспользоваться турникетами метро и МЦК, а также валидаторами или терминалами по продаже билетов.

