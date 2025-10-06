Лимитированные карты "Тройка" появились к юбилею Русского географического общества

К 180-летию Русского географического общества выпущена тематическая серия карты "Тройка", сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Природные символы России, собранные в число 180, украсили пластиковые карты.

"Мы рады поддержать юбилей выпуском тематических карт "Тройка", оформление которых будет напоминать пассажирам о богатстве нашей большой страны", – пояснил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Купить карту можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская" и "Трубная", в интернет-магазине, а также на маркетплейсах "Яндекс Маркет", Ozon, Wildberries.

Ранее появились новые тематические билеты "Единый" к фестивалю "Наука 0+". На них изобразили кота Шредингера. На обратной стороне билета указаны даты проведения фестиваля и адрес сайта с описанием программы мероприятия.

Кроме того, столичный дептранс выпустил "Тройку" с символикой проекта "Молодежь Москвы".

