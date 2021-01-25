Топ-5 московских памятников, к которым студенты идут за удачей на экзаменах

25 января студенты по всей России отмечают Татьянин день. За последние десятилетия у учеников столичных вузов сформировалось немало примет и ритуалов перед сдачей сессии. Знакомим вас с самыми излюбленными местами студентов, где они просят удачи на экзаменах.



Фото: Агентство Москва/Юлия Иванко

Название "Татьянин день" происходит от имени христианской мученицы Татьяны Римской, которая в России считается покровительницей Московского государственного университета и всех студентов. Почитают ее 12 (25 по новому стилю) января. В 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. И "Татьянин день" стал праздноваться как день рождения университета, а позднее превратился в праздник всех студентов России. С 2005 года в России День российского студенчества стал официально отмечаться 25 января.



Скульптура пограничника с собакой

Где: станция метро "Площадь Революции"

Наверняка, все, кто хоть раз был на станции метро "Площадь Революции", видели затертый до золотого блеска нос бронзовой собаки. В фойе станции много бронзовых скульптур, но именно пограничник с собакой когда-то давно привлек студентов Бауманки. Они стали первыми, кто ввел традицию тереть нос псу перед сдачей экзаменов.

Всего на станции четыре скульптуры с собакой, но для приметы была выбрана именно та, которая смотрит в направлении станции метро "Бауманская", где расположен университет. В результате популярности поверья некоторые активисты забили тревогу, ведь из-за частых прикосновений собачий нос стал терять рельеф. Однако это не остановило пассажиров метро. Даже те, кто не знает о примете, автоматически дотрагиваются до скульптуры, глядя на пример впереди идущих людей с сияющей улыбкой.

Памятник Шурику и Лиде

Где: Текстильщики, улица Артюхиной, 6, корпус 1 (рядом с МЭИ)

За приключениями Шурика и Лидочки в знаменитом фильме Гайдая следили еще студенты шестидесятых годов. Девушки мечтали, чтобы к ним на улице прицепился подающий надежды будущий инженер, а парни были не прочь разделить бутерброд с милой студенткой, сидя в ее уютной комнате.

Сегодня персонажи застыли в бронзе в классической позе, где Лидочка увлеченно читает книгу, а Шурик аккуратно читает рядом. У памятника часто фотографируются уже внуки студентов того поколения. В топе постановочных кадров: заглянуть в книжку к Лидочке или поправить очки Шурику. Но чаще всего перед сессией студенты трут зачетную книжку, которая появилась в заднем кармане брюк Шурика во время проектирования памятника и стала символом удачи.

Напрудная башня Новодевичьего монастыря

Где: Хамовники, Новодевичий проезд, 1

Еще одним из пунктов мольбы перед экзаменами для столичных студентов является Напрудная башня (ее еще называют Софьина башня), построенная в конце XVII века. Поверье об исполнении желаний у башни появилось после того, как по телевизору показали передачу о ее "чудодейственной силе". Хотя эксперты говорят, что никакими магическими свойствами башня не обладает. Но людей это не останавливает, теперь у Напрудной башни ежедневно можно видеть обнимающих стену паломников.

Несмотря на то что башня в составе ансамбля монастыря является объектом культурного наследия, ее стены исписаны различными мольбами о любви, карьере и успешной сдаче экзаменов. Одна из надписей гласит: "Святая Софья, помоги мне поступить в магистратуру СПбГУ в Санкт-Петербурге. Катя". Есть и совсем безнадежные просьбы от тех, у кого даже к последнему году обучения остались проблемы с грамотностью. "Помоги мне Здать гос эГзамены и защЕтить диплом", – начеркано на стене. Да услышит Всевышний их молитвы.

Памятник "Счастливый пятак"

Где: Марьино, улица Поречная, 15

В парке 850-летия Москвы столичные студенты просят исключительно пятерки. Там на небольшом постаменте лежит советская монета в пять копеек, от которой идут окружности с названиями московских вузов. Чуть дальше расположены старые, потертые башмаки, внутри которых тоже расположено по пятаку. Традиция класть под пятку в свой ботинок монету идет еще со времен Советского Союза. Теперь студенты просто примеряют железные башмаки у памятника перед сессией и верят, что это принесет им удачу.

Есть и более интересные варианты просить у памятника легкой сессии. Некоторые встают на большой пятак, поворачиваются спиной к названию своего вуза и бросают в него монетку. Считается, что повезет тому, кто был более точным. Другой вариант – "обуться" в бронзовые ботинки и попасть монеткой в центральный пятак. А те, кто боится сглазить, просто трут бронзовую зачетку, которая тоже является частью скульптурного ансамбля.

Памятник Ломоносову

Где: Воробьевы горы, у главного здания МГУ

Апогеем студенческих примет на успешную сдачу сессии является подъем на памятник Ломоносову у МГУ. Поверье гласит, что для хорошего результата нужно трижды хлопнуть ученого по лысине. Однако мало кому это удается, ведь стражи порядка не дремлют и чутко следят за сохранностью скульптуры Михаила Васильевича.

C памятником также связана история многолетнего соперничества между студентами химического и физического факультетов МГУ – к какому корпусу из них памятник стоит ближе. С помощью многочисленных измерений студенты выяснили, что памятник расположен на три метра ближе к Химическому факультету, но на три градуса повернут в сторону Физического факультета. В итоге спорящие стороны добились примирения тем, что Ломоносов стоит спиной к ректорату.