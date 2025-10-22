Собянин: реконструкция Московского ипподрома завершится через год

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут осмотрели ход комплексной реконструкции Центрального Московского ипподрома. Работы планируется завершить в 2026 году.

"Стройка идет полным ходом: реставрация исторического павильона, беговых дорожек, конно-спортивных комплексов и так далее. Надеемся, что в следующем году все работы будут завершены и вся эта красота будет снова служить москвичам, любителям конного спорта", – сказал Собянин.

Как подчеркнул мэр, здесь будут восстановлены памятники архитектуры, а объем зданий увеличится в два раза за счет строительства крупного конно-спортивного комплекса. Кроме того, рядом с ипподромом будет проведено дополнительное благоустройство территорий и проложены транспортные коммуникации.

Министр сельского хозяйства поблагодарила Собянина и правительство Москвы за проведение работ по реконструкции объекта. По ее словам, это главный объект в ипподромной системе России. При этом всего в стране существует 21 ипподром.

"Сейчас в министерстве сельского хозяйства готовят стратегию развития ипподромной деятельности для проведения как раз испытаний по призовому племенному коневодству для того, чтобы выстраивать эти мероприятия, делать кубковую систему, региональную, этапную систему, участвовать в международных соревнованиях", – пояснила Лут.

Она также добавила, что работы проводятся для повышения престижа и интереса к отрасли.

В пресс-службе мэра и правительства столицы напомнили, что Центральный Московский ипподром был основан в 1834 году. Это старейший в России и первый в мире рысистый ипподромом. В нынешнем виде комплекс объектов ипподрома был сформирован в 1950-е годы. Главный корпус и пилоны ворот с конными скульптурами являются объектом культурного наследия регионального значения.

В рамках проекта комплексной реконструкции будет восстановлен исторический облик главного корпуса ипподрома площадью 14,25 тысячи квадратных метров. Вместимость основной зрительской трибуны увеличится до 2 тысяч человек, а Музей истории Центрального Московского ипподрома и коневодства России расширится в 6 раз.

Кроме того, специалисты проведут комплексную модернизацию конноспортивного комплекса в столичном районе Ховрино. Он открылся в 1980 году и с тех пор он ни разу не ремонтировался. Город позаботится о размещении лошадей на другой площадке на время работ.