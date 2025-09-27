Собянин: завершена реставрация Египетского павильона усадьбы Останкино

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве завершилась реставрация Египетского павильона усадьбы Останкино, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, специалисты отреставрировали более 700 квадратных метров подлинных художественных паркетов, сложные дверные полотна, искусственный мрамор, элементы фурнитуры и лепной декор, а также исторические печи и скульптуры сфинксов.



Теперь, отметил градоначальник, все желающие могут увидеть павильон в его первозданном виде. В субботу, 27 сентября, там же откроется выставка "В гостях у графа Шереметьева", которая покажет все грани традиционной праздничной культуры экспозицией подлинников конца XVIII века в сочетании с мультимедийными технологиями XXI века.

Собянин напомнил, что Останкинский дворец является жемчужиной русского искусства конца XVIII века. Его построили из дерева, и он смог сохраниться до настоящего времени. В этом году объект культурного наследия федерального значения отмечает свое 230-летие.

Дворец находится в бывшем имении графа Николая Шереметьева, который создал там свой крепостной театр. В нем он предусмотрел возможность трансформации сцены и зрительного зала. Главной примой театра была крепостная актриса Прасковья Ковалева-Жемчугова, которая затем стала графиней Шереметьевой.

Проект дворца-театра разработал итальянский архитектор Франческо Кампорези. Над его созданием работали и другие специалисты того времени, включая Ивана Старова, Винченцо Бренна и Джакомо Кваренги.

С февраля этого года для москвичей и туристов работает Центр реставрации и хранения усадьбы Останкино. В нем расположены фондохранилище музея, реставрационные мастерские и выставочные залы, в которых проходит выставка "Deus conservat omnia. История реставрации Останкинского дворца". Она повествует об уникальном опыте специалистов и сложности их работы, а также об убранстве дворца и многообразии используемых в отделке материалов.

Ранее в столице завершилась реставрация Ростокинского акведука. После проведения работ сооружение получило новую жизнь и стало частью прогулочного маршрута парка "Яуза". Также в галерее сделали исторический желоб с имитацией водотока, благодаря чему посетители могут увидеть, как работала московская система водоснабжения 2 века назад.