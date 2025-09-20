"Новости дня": реставрация церкви Вознесения Господня завершилась в "Коломенском"

Реставрация церкви Вознесения Господня завершилась в музее-заповеднике в "Коломенском". Уникальный памятник XVI века включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Работы по его преображению длились 2,5 года.

Специалисты расчистили кирпичную кладку, восстановили белокаменные элементы, а также позолотили крест и детали шатра. Историческую лестницу расчистили и покрасили. Небольшие утраты и неровности намеренно оставили, чтобы подчеркнуть возраст церкви, которой скоро исполнится 500 лет.

