Температура поднимется до 27 градусов в Москве 22 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Температура в Москве днем в понедельник, 22 сентября, достигнет 25–27 градусов. Об этом сообщает RT со ссылкой на синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина.

До ожидаемого потепления москвичей ждут дожди, уточнил специалист. Во второй половине пятницы, 19-го числа, ожидаются температура 15–16 градусов и очередные осадки. В ночь на субботу, 20 сентября, вновь пройдут дожди, они местами возможны и днем.



"Но с полудня установится хорошая погода, а температура вырастет до 16–17 градусов. А в воскресенье (21 сентября. – Прим. ред.) ждем всплеска тепла при малооблачном небе – воздух прогреется до 22 градусов", – добавил Ильин.

Процесс понижения температуры начнется уже во вторник, 23 сентября. В итоге в среду, 24-го числа, температура в Москве достигнет показателя в 11–13 градусов.

"А затем будет еще одна волна похолодания к концу недели. Температура воздуха в Москве опустится до 8–10 градусов, а в Московской области – до 6–8 градусов. Все это будет сопровождаться дождями", – резюмировал синоптик.

Ранее 16 сентября стало самым теплым днем с начала месяца в Москве. Воздух прогрелся до 23,3 градуса. Этот показатель соответствует июльской погоде. По словам специалистов, первый снег в столице может выпасть уже в начале октября. Однако в конце текущего месяца снег может появиться в европейской части России.

