20 сентября, 09:45

Город

В столице увеличилось количество кафе и ресторанов благодаря проекту "Лето в Москве"

В столице увеличилось количество кафе и ресторанов благодаря проекту "Лето в Москве". Только с начала 2025 года в городе появилось почти 700 новых точек, где можно насладиться гастрономическими изысками.

Если еще лет 10 назад москвичи проводили свободное время в торговых центрах, то сейчас жители города и туристы все больше времени проводят на улицах, гуляют по обновленным паркам, скверам, набережным. Это создает хорошие условия для развития ресторанного бизнеса.

