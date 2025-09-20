В столице увеличилось количество кафе и ресторанов благодаря проекту "Лето в Москве". Только с начала 2025 года в городе появилось почти 700 новых точек, где можно насладиться гастрономическими изысками.

Если еще лет 10 назад москвичи проводили свободное время в торговых центрах, то сейчас жители города и туристы все больше времени проводят на улицах, гуляют по обновленным паркам, скверам, набережным. Это создает хорошие условия для развития ресторанного бизнеса.

