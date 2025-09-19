Shaman увидел сакральный смысл в своем порядковом номере на "Интервидении"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Певец Shaman (Ярослав Дронов), который представит Россию на международном конкурсе "Интервидение", считает счастливым свой номер "девять", под которым он выйдет на сцену. Об этом артист рассказал эфире программы "Доброе утро" на Первом канале.

"Я уверен, что это счастливое число, потому что все-таки это девятый месяц – сентябрь, девять – это золотая середина, и, конечно же, девять – это сакральное число для нашей страны, потому что именно 9 мая мы празднуем День Победы", – пояснил певец.

Ранее Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение".

Конкурс состоится 20 сентября на площадке "Live Арена" в Москве. Россию представит певец Shaman. Песню для артиста сочинил композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев.

На "Интервидение" пригласили США и ряд стран Европы. Также стало известно, что победитель получит денежный приз в 30 миллионов рублей.