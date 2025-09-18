"VK Видео" покажет эксклюзивную онлайн-трансляцию и закулисье конкурса "Интервидение"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

"VK Видео" станет эксклюзивной онлайн-площадкой финала Международного музыкального конкурса "Интервидение", рассказали в пресс-службе соцсети "ВКонтакте".

Зрители увидят не только выступления артистов, но и закулисье конкурса. В студии "VK Видео" будет создано живое пространство общения с артистами и участниками конкурса. Ведущими станет дуэт Nansi и Sidorov, а корреспондентом – блогер Карина Кросс. Покажут интервью со звездными гостями, жюри и послами конкурса, а также трансляции из гримерок.

Sidorov выразил уверенность в том, что конкурс будет успешным, и отметил, что на площадке будет большое количество самобытных и талантливых музыкантов.

"Конечно, есть трепет, есть переживания, и нам надо всем стараться. Только при условии, что мы все постараемся и будем друг друга поддерживать, конкурс ждет успех", – подчеркнула Nansi.

Певцы также добавили, что их фаворитом является Кыргызстан, но будут в том числе болеть за Россию.

"Каждый номер, безусловно, интересен. И кто знает: возможно, именно песня, которая заняла четвертое или пятое место, через год станет невероятным хитом", – заключил артист.

"Интервидение" состоится в Москве в субботу, 20 сентября. Победитель получит денежный приз в 30 миллионов рублей и кубок.

Россию представит заслуженный артист Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Известно, что РФ получила девятый номер в очередности выступлений.

