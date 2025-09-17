Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

Культура

Песков заявил, что Путин увидит трансляцию "Интервидения"

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Владимир Путин сможет увидеть часть трансляции конкурса "Интервидение", рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Думаю, что так или иначе, как-то фрагментарно, конечно, президент будет иметь возможность увидеть телевизионную трансляцию этого очень важного мероприятия, очень важного, ожидаемого мероприятия", – сказал представитель Кремля.

"Интервидение" состоится в Москве в субботу, 20 сентября. Россию на конкурсе представит певец Shaman. Композиция "Прямо по сердцу", с которой он планирует выступить, была впервые представлена на премии телеканала МУЗ-ТВ.

Ведущими конкурса от России станут актер и певец Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина, а комментаторами – телеведущая Яна Чурикова и продюсер программ Первого канала Юрий Аксюта.

Международными ведущими стали актриса и модель Стэфи Патель и китайско-английский телеведущий Мэнг Лэй.

Участники "Интервидения" поделились отзывами о Москве

