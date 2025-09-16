Международными ведущими "Интервидения" стали актриса Патель и телеведущий Лэй

Фото: ТАСС/Абзац/Анастасия Романова

Актриса и модель Стэфи Патель и китайско-английский телеведущий Мэнг Лэй стали международными ведущими "Интервидения". Об этом сообщается в телеграм-канале музыкального конкурса.

Организаторы отметили, что Патель является победительницей Miss Teen International и финалисткой Femina Miss India. Девушка активно снимается в кино и представляет Индию на международных культурных площадках. В свою очередь, Лэй – лицо таких брендов, как Jaguar, Chanel, Mercedes-Benz и BMW. Он ведет престижные мероприятия по всему миру.

"Интервидение" состоится в Москве 20 сентября. Россию на конкурсе представит певец Shaman. Песню для него написал композитор и продюсер Максим Фадеев. Композиция "Прямо по сердцу" была впервые представлена на премии телеканала МУЗ-ТВ.

Победитель получит денежный приз в 30 миллионов рублей, а также Кубок "Интервидения". Как отметил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов, денежное награждение станет стимулом для участников.

От РФ ведущими конкурса станут актер и певец Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина, а комментаторами – телеведущая Яна Чурикова и продюсер программ Первого канала Юрий Аксюта.