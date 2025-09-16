Лавров прокомментрировал критику британских СМИ в сторону "Интервидения"

Фото: legion-media.com/ТАСС/Владимир Гердо

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал публикацию британской газеты The Guardian, в которой заявили, что Россия якобы "смахивает пыль со старого конкурса", проводя "Интервидение", передает RT.

"Британцам уже не с чего пыль-то стряхивать, ничего не осталось, и, к огромному сожалению, они продолжают действовать на подрыв контактов между людьми", – заявил Лавров на пресс-конференции.

"Интервидение" состоится в Москве в субботу, 20 сентября. Победитель получит денежный приз в 30 миллионов рублей и кубок.

Россию представит заслуженный артист Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Он выступит с песней "Прямо по сердцу", которую написал композитор и продюсер Максим Фадеев. Известно, что РФ получила девятый номер в очередности выступлений.

