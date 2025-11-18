Форма поиска по сайту

18 ноября, 14:43

Город

Около 80 домов с угловым рустом обновили в столице за 10 лет

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В Москве за 10 лет капитального ремонта полностью обновили фасады около 80 зданий. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Речь идет о зданиях, в облике которых угловой руст играет ключевую роль.

Например, был обновлен семиэтажный жилой дом на улице Беговой. Его построили в стиле советского неоклассицизма в 1940 году. На уровне нижних этажей оконные проемы разделяют пилястры, а входные группы акцентированы порталами и портиками.

Для восстановления исторического облика фасада здания Фонд капитального ремонта (ФКР) Москвы разработал уникальный проект работ. В результате в 2024 году дом привели в порядок.

Специалисты расчистили и промыли фасадные плоскости, после чего обновили штукатурный слой на двух нижних этажах и на угловых рустах. Также отремонтировали кирпичную кладку и швы и обработали места намокания антигрибковым укрепляющим средством.

В рамках капремонта в том числе обновили входы и цоколь, привели в порядок балконы и установили новые водосточные трубы.

Кроме того, в 2024 году специалисты обновили шестиэтажное жилое здание с угловым рустом на улице Большой Якиманке. Оно было возведено в неоклассическом стиле в 1911 году, а затем дополнительно надстроено в 1938-м. Главный фасад оформлен декоративными элементами, а балконные ограждения – балюстрадами.

На объекте провели масштабный комплекс работ по обновлению фасадов, крыши, подвалов и подъездов, а также по замене ряда инженерных систем. Все архитектурные элементы на фасаде привели в порядок. Также обновили подъезды, установили новую систему водостока и провели другие работы.

Вместе с тем в 2025 году завершаются работы по зданию на улице Новопесчаной. Это пятиэтажный жилой дом с мансардой, который был построен в 1950 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма.

До начала ремонта специалисты ФКР разработали индивидуальный проект, в котором учли все особенности исторического здания. Был проведен ряд работ, на завершающем этапе стены из неокрашенного кирпича защитили от негативного воздействия любых осадков. Все архитектурные элементы окрасили в исторический цвет – классический белый.

Ранее в Москве приступили к реставрации фасадов и кровли павильона № 62 "Охрана природы" на ВДНХ. Здание на Липовой аллее было построено в 1954 году. Оно является объектом культурного наследия федерального значения. Его центральная часть состоит из металлического каркаса, заполненного большими стеклянными блоками граненой формы.

