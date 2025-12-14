Собянин: в Очаково-Матвеевском построят и реконструируют дороги вдоль путей МЦД-4

В Очаково-Матвеевском построят и реконструируют дороги вдоль путей МЦД-4, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Изменения повысят транспортную доступность станции "Мещерская" и всего района.

Новая дорога соединит Малую Очаковскую и Никулинскую улицы. Также на местах планируется создать тротуары, заменить старые инженерные коммуникаций на новые, благоустроить прилегающие территории.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.