Cобянин: "Академия инноваторов" объединила больше 40 тыс технологических предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Академия инноваторов" в 2025 году объединила больше 40 тысяч технологических предпринимателей, заявил Сергей Собянин на своей странице в MAX.

В текущем году ее участники запустили свыше 6 700 проектов и создали более 1 100 стартапов, провели свыше 1 800 пилотных тестирований своих продуктов на городских и коммерческих площадках, а также привлекли в общей сложности более 1 миллиарда рублей инвестиций и грантов.

Мэр Москвы напомнил, что "Академия инноваторов" является одним из наиболее востребованных и эффективных инструментов города для развития молодых предпринимателей. Город поддерживает молодежь от проработки продукта до выхода к заказчикам и инвесторам.



"Сейчас идет прием заявок на восьмой поток программы. До 26 января присоединиться могут участники от 14 лет из России и других стран", – отметил Собянин.

Ранее градоначальник рассказывал, что в сфере разработки и производства роботов работает порядка 25 компаний. Правительство Москвы предлагает им комплексную систему поддержки, включающую как финансовые, так и нефинансовые инструменты. Эта сфера является одной из самых перспективных отраслей, отмечал Собянин.

