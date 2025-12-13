Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 декабря, 09:21

Мэр Москвы

Cобянин: "Академия инноваторов" объединила больше 40 тыс технологических предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Академия инноваторов" в 2025 году объединила больше 40 тысяч технологических предпринимателей, заявил Сергей Собянин на своей странице в MAX.

В текущем году ее участники запустили свыше 6 700 проектов и создали более 1 100 стартапов, провели свыше 1 800 пилотных тестирований своих продуктов на городских и коммерческих площадках, а также привлекли в общей сложности более 1 миллиарда рублей инвестиций и грантов.

Мэр Москвы напомнил, что "Академия инноваторов" является одним из наиболее востребованных и эффективных инструментов города для развития молодых предпринимателей. Город поддерживает молодежь от проработки продукта до выхода к заказчикам и инвесторам.
 
"Сейчас идет прием заявок на восьмой поток программы. До 26 января присоединиться могут участники от 14 лет из России и других стран", – отметил Собянин.

Ранее градоначальник рассказывал, что в сфере разработки и производства роботов работает порядка 25 компаний. Правительство Москвы предлагает им комплексную систему поддержки, включающую как финансовые, так и нефинансовые инструменты. Эта сфера является одной из самых перспективных отраслей, отмечал Собянин.

Читайте также


мэр Москвытехнологиигород

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика