В столице трамваи стали проезжать перекрестки без задержки благодаря умным светофорам. Система видеоаналитики на светофорах распознает приближающийся трамвай на дороге и предоставляет ему приоритет для проезда.

Благодаря такому новшеству трамваи стали проезжать перекрестки на 20 процентов быстрее. При этом умных светофоров в столице станет еще больше уже в этом году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

