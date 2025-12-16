Логопед Бойкова рассказала, почему общение с ИИ-помощниками может вредить детям

Логопед Светлана Бойкова рассказала, что общение с голосовыми помощниками плохо влияет на коммуникативную систему детей, когда у них идет процесс формирования речи.

По ее словам, при длительном общении с ИИ-помощниками идет эмоциональное отстранение. Школьники и даже дошкольники очень часто разговаривают с нейросетью Алисой. Логопед отметила, что голосовой помощник разговаривает нейтрально, всегда с уважением и не повышает голос. Ребенок начинает воспринимать, что так и должно и быть. Однако в жизни не всегда условия, в которых развивается ребенок, могут быть нейтральными.

