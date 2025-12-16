Форма поиска по сайту

16 декабря, 07:45

Общество

Логопед Бойкова рассказала, почему общение с ИИ-помощниками может вредить детям

292 ребенка родились в Москве 15 декабря

Менее половины компаний в России поднимут зарплаты сотрудникам в 2026 году

Россияне могут отказаться работать в праздничные дни

"Утро": температура воздуха в Москве составит 2 градуса 16 декабря

Россиян предупредили, что с задолженностью в 10 тыс рублей могут запретить выезд из страны

Школьным учителям в России могут придать особый статус, чтобы защитить их от буллинга

Температура опустилась до минус 15 градусов в Подмосковье

"Доктор 24": врач рассказал, как создать безопасный микроклимат дома

В Москве открылся новый центр практической подготовки для машиностроения

Логопед Светлана Бойкова рассказала, что общение с голосовыми помощниками плохо влияет на коммуникативную систему детей, когда у них идет процесс формирования речи.

По ее словам, при длительном общении с ИИ-помощниками идет эмоциональное отстранение. Школьники и даже дошкольники очень часто разговаривают с нейросетью Алисой. Логопед отметила, что голосовой помощник разговаривает нейтрально, всегда с уважением и не повышает голос. Ребенок начинает воспринимать, что так и должно и быть. Однако в жизни не всегда условия, в которых развивается ребенок, могут быть нейтральными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

