15 декабря, 17:30

Общество

"Деньги 24": зарплатные ожидания россиян выросли на 75% за 2 года

За последние 2 года зарплатные ожидания россиян выросли почти на 75%. Средняя зарплата, которую хотели бы получать экономически активные граждане в 2026 году, составляет 214 900 рублей в месяц.

В 2024-м этот показатель составлял 123 500 рублей. Примечательно, что среди опрошенных нет тех, кто был бы готов получать меньше 100 тысяч рублей, что примерно соответствует текущей средней зарплате по стране по данным Росстата.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

