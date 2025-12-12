Сергей Собянин: в Коммунарке появится крупный образовательный комплекс

Крупный образовательный комплекс "Корабелка" появится в Коммунарке, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Здание на берегу Ивановского пруда будет напоминать корабль-катамаран. Инвестор строит его в составе жилого комплекса, и рассчитан он почти на 1,5 тысячи детей.

В садике разместят восемь групп, музыкальный и физкультурный залы, медпункт и кабинеты для занятий. А в школе появятся лаборатории с мини-бассейнами для изучения особенностей движения судов на воде и под водой. Возле здания застройщик сделает стадион и мини-скверы.

