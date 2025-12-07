Победителями и призерами премии #Мывместе стали 13 московских проектов

Фото: пресс-служба Добро.рф

Победителями и призерами Международной премии #Мывместе стали 13 московских проектов. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Лучшие практики были посвящены поддержке участников СВО, людей с тяжелыми заболеваниями, а также защите экологии, сохранению исторического наследия и многому другому.

Вице-мэр подчеркнула, что в финал премии вышли настоящие лидеры.

"Авторы десятков важных инициатив из разных регионов нашей страны. Почти каждый третий из них представлял столицу. От лица правительства Москвы поздравляю всех лауреатов!" – сказала Сергунина.

В этом году на участие в конкурсе поступило свыше 52 тысяч заявок, при этом 4,2 тысячи анкет прислали жители столицы. Награждение состоялось в Национальном центре "Россия".

Лучшей в категории "Волонтер года" стала москвичка, дипломированный психолог Анна Плужникова. Ее отметили премией за личный вклад в развитие движения. Девушка много лет занимается добровольчеством, например, в 2025 году она отправилась в Анапу для борьбы с экологической чрезвычайной ситуацией.

Первое место в новой номинации "Лидер НКО" заняли сразу двое жителей столицы. Это представитель Центральной клинической больницы святителя Алексия Алексей Заров, а также один из руководителей молодежного добровольческого движения "Волонтерская рота боевого братства" Дмитрий Потапов. Второго места в этой категории удостоена президент фонда помощи бездомным животным "Ника" Вера Митина.

В номинации "Герои нашего времени" серебро получил благотворительный фонд "Страна для детей" за проект "Послезавтра".

Кроме того, второе место в категории "Лидер социальных изменений МСП" досталось информационному проекту "Урони игрушку". Он призван помочь пациентам с миодистрофией Дюшенна.

В номинации "Устойчивое будущее" третье место получил Неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского с акцией "Зеленая весна".

Третье место в номинации "Код милосердия" у добровольческого движения "Даниловцы". Его руководитель Юрий Белановский рассказал, что идея проекта появилась в 2008 году. Сейчас организация проводит более 50 мероприятий каждую неделю.

"За год через движение проходят порядка тысячи добровольцев. Участие в проекте дает возможность изменить жизнь людей, которым необходимы поддержка и искреннее внимание. Еще это причастность к большому доброму делу в нашей столице", – отметил Белановский.

Также в городе много лет действует ресурсный центр "Мосволонтер", который регулярно проводит курсы и другие обучающие программы.

Ранее 20 жителям столицы вручили знак отличия "Волонтер Москвы" I степени. Награду получили москвичи, которые более пяти лет систематически участвуют в общественно значимых проектах. Торжественную церемонию приурочили ко Дню волонтера. Вручение знаков отличия II и III степени пройдет до конца декабря.