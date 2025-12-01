В столице вдвое сократили сроки получения результатов медицинских анализов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва в два раза сократила сроки получения результатов медицинских анализов благодаря цифровизации лабораторной службы, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, все этапы – от назначения анализов до получения результатов – автоматически фиксируются в электронном виде. В настоящее время более 650 миллионов таких документов хранятся в электронных медкартах горожан. Они доступны врачам и пациентам в любой момент.

Масштабный цифровой архив также позволяет внедрять помощников на основе искусственного интеллекта: одни формируют краткую сводку по истории болезни и анализам, а другие предлагают предварительный диагнозы. Технологии помогают врачам быстрее принимать решения, а пациентам дают возможность исключить ненужные визиты в медучреждения, добавила вице-мэр.

Теперь врач оформляет направление в электронном виде, пациент сдает биоматериал, информация о котором сразу поступает в лабораторную информационную систему, интегрированную с ЕМИАС. Каждой пробе биоматериала присваивается уникальный штрихкод.

Если несколько специалистов назначили пациенту один и тот же анализ, система уведомит об этом. Исключение – онкологические исследования. Сервис позволяет объединять несколько анализов в рамках одной пробы, чтобы избежать повторной сдачи биоматериала.

Благодаря цифровизации лабораторной службы результаты не теряются, а анализы не требуют повторной сдачи при переводе в другое медучреждение. Все документы загружаются в электронную медкарту. Файлы оттуда можно сохранить, скачать и отправить по электронной почте. Кроме того, есть возможность добавить в медкарту данные о результатах исследований из других клиник.

Тем временем к платформе "МосМедИИ", предназначенной для анализа рентген-исследований с использованием ИИ, уже присоединились 74 российских региона. Всего в столице разработали 22 национальных стандарта в сфере здравоохранения, из которых 9 начали действовать в этом году, еще 5 вступят в силу с января 2026 года.