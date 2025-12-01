Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 11:17

Технологии

В столице вдвое сократили сроки получения результатов медицинских анализов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва в два раза сократила сроки получения результатов медицинских анализов благодаря цифровизации лабораторной службы, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, все этапы – от назначения анализов до получения результатов – автоматически фиксируются в электронном виде. В настоящее время более 650 миллионов таких документов хранятся в электронных медкартах горожан. Они доступны врачам и пациентам в любой момент.

Масштабный цифровой архив также позволяет внедрять помощников на основе искусственного интеллекта: одни формируют краткую сводку по истории болезни и анализам, а другие предлагают предварительный диагнозы. Технологии помогают врачам быстрее принимать решения, а пациентам дают возможность исключить ненужные визиты в медучреждения, добавила вице-мэр.

Теперь врач оформляет направление в электронном виде, пациент сдает биоматериал, информация о котором сразу поступает в лабораторную информационную систему, интегрированную с ЕМИАС. Каждой пробе биоматериала присваивается уникальный штрихкод.

Если несколько специалистов назначили пациенту один и тот же анализ, система уведомит об этом. Исключение – онкологические исследования. Сервис позволяет объединять несколько анализов в рамках одной пробы, чтобы избежать повторной сдачи биоматериала.

Благодаря цифровизации лабораторной службы результаты не теряются, а анализы не требуют повторной сдачи при переводе в другое медучреждение. Все документы загружаются в электронную медкарту. Файлы оттуда можно сохранить, скачать и отправить по электронной почте. Кроме того, есть возможность добавить в медкарту данные о результатах исследований из других клиник.

Тем временем к платформе "МосМедИИ", предназначенной для анализа рентген-исследований с использованием ИИ, уже присоединились 74 российских региона. Всего в столице разработали 22 национальных стандарта в сфере здравоохранения, из которых 9 начали действовать в этом году, еще 5 вступят в силу с января 2026 года.

Лабораторные анализы перевели в цифровой формат в Москве

Читайте также


медицинатехнологиигород

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика