Денис Проценко рассказал о преимуществах "открытой реанимации" в Москве

Современное здравоохранение уделяет все больше внимания не только физическому состоянию пациента, но и его эмоциональному благополучию, а также душевному комфорту его близких. Особенно важно это в критических ситуациях, когда человек попадает в отделение реанимации. В связи с этим московская система здравоохранения сделала значительный шаг вперед, внедрив концепцию "открытой реанимации". О том, как поменялся подход к лечению и поддержке пациентов, Москве 24 рассказал главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по анестезиологии-реаниматологии, директор ММКЦ "Коммунарка" Денис Проценко.

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

– Денис Николаевич, расскажите, как изменилась система работы реанимационных отделений в Москве?

– На протяжении десятилетий в отечественной и мировой практике доминировала модель полностью "закрытой реанимации". Родственники не могли посещать пациентов, и даже в исключительных случаях их визиты были строго ограничены по времени, что создавало дополнительную психологическую нагрузку как на больных, так и на их близких. Считалось, что присутствие родственников может навредить и повышает риск заражения внутрибольничными инфекциями.

Кроме того, полагали, что близкие могут мешать проведению сложных медицинских манипуляций, отвлекать персонал, а также могут расстроиться от вида близкого человека, подключенного к аппаратам.

В результате сложилась система, при которой семья была полностью отстранена от пациента в самый тяжелый момент его жизни. Это воспринималось как незыблемая норма, и недостатки такого подхода долгое время не подвергались пересмотру.

Однако современная медицина доказала: такая изоляция вредит и пациенту, и его близким. Дело в том, что здоровье – это не только отсутствие болезней, но и душевное равновесие и социальная поддержка. Когда человек оказывается в реанимации, ему особенно важно чувствовать рядом близких. Их присутствие помогает быстрее выздоравливать, снижает стресс и тревожность. Именно поэтому мы пересмотрели подход к организации работы отделений реанимации.

– Что изменилось в подходе к работе с пациентами и их родственниками?

– В Москве внедрили концепцию "открытой реанимации". В ее основу легла забота о психологическом комфорте пациента, который может существенно повлиять на улучшение состояния и благоприятный исход лечения. Это не просто снятие ограничений на посещение, а целая система, направленная на создание комфортных условий для всех участников процесса лечения. При этом мы строго соблюдаем все санитарные нормы и правила безопасности.

– В чем заключается суть этой модели?

– "Открытая реанимация" – возможность для близких родственников находиться рядом с пациентом большую часть дня. Доступ в реанимацию регламентирован четкими правилами: это не свободный вход для всех желающих, а продуманная система, которая помогает интегрировать семью в процесс лечения.

– Какие преимущества дает такой подход?

– Их несколько. Во-первых, присутствие близких снижает тревожность пациента, уменьшает чувство изоляции. Во-вторых, родственники теперь не просто наблюдают за лечением со стороны, а могут принимать активное участие в уходе – помогать с гигиеной, делать массаж, разговаривать с пациентом, что особенно важно для его психологического состояния. В-третьих, улучшается коммуникация между врачами и семьей пациента.

– Как это влияет на качество лечения?

– Существенно. Когда родственники могут напрямую общаться с врачами, это помогает избежать недопониманий. Особенно, когда у пациента есть проблемы с речью или слухом.

Кроме того, присутствие близких снижает риск развития делирия – спутанности, помрачения сознания, которое может возникнуть у пациентов в реанимации из-за чувства одиночества и оторванности от привычного мира, трудностей с пониманием, где он находится и что с ним происходит, ощущения беспомощности, тревоги из-за болезни, непривычной больничной обстановки. Регулярные визиты близких помогают или полностью предотвратить развитие этой проблемы, или значительно уменьшить ее проявления.

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

– Планируется ли дальнейшее развитие этой системы?

– Безусловно. "Открытая реанимация" – не просто отдельный проект, а часть стратегической работы по созданию более прозрачной, "человечной", персонализированной медицины. Мы продолжаем совершенствовать систему, чтобы обеспечить максимально качественную и безопасную помощь пациентам и их близким.

Сегодня в центре внимания московской медицины в целом находится не болезнь, а человек с его потребностями и переживаниями, то есть большое значение имеет не только результат лечения, но и опыт пациента, уровень его комфорта. Ключевой элемент здесь – построенные на доверии отношения между пациентом и врачом. Так что авторитет специалиста в первую очередь строится на его умении говорить простым и доступным языком, понятно и четко отвечать на все вопросы, а также, что самое главное, видеть в каждом не "случай", а личность со своими страхами и надеждами.

Сегодня мы заботимся о человеке в целом: и о его теле, и о его душе, не только о физическом, но и психоэмоциональном состоянии. Он не должен уходить из больницы или поликлиники с чувством растерянности или тревоги. У него должно оставаться четкое понимание: что с ним происходит, почему назначены именно эти процедуры, чего ждать дальше.

Именно так – через внимание к деталям, через человечность и открытость – московская медицина становится по‑настоящему пациентоориентированной.

– Денис Николаевич, мы поговорили об "открытой реанимации" и важности присутствия близких. Но ведь не всегда родственники могут проводить все время у постели больного по самым разным причинам: работа, дети, расстояние. Есть ли какое-то решение для таких случаев?

– Да, как я уже упомянул, "открытая реанимация" – только часть комплексной работы. Мы понимаем, что не у всех есть возможность находиться рядом с близким человеком круглосуточно, поэтому примерно год назад запустили сервис ежедневных СМС-оповещений для родственников пациентов в реанимации. Это простой и надежный способ держать семью в курсе состояния родного человека. После подключения рассылки родственники пациента получают сообщения с важной информацией о ключевых показателях здоровья: пульс, температура, динамика состояния, а также в сознании ли он, подключен ли к аппарату искусственной вентиляции легких.

Близкие пациента в реанимации регулярно получают ответы на вопросы: "Как он?", "Что с ним?", "Стало ли лучше?" С помощью этого сервиса удалось избавить их от лишних тревог, которые часто вызывает нехватка информации.