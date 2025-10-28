Онлайн-запись к врачу в медучреждениях Москвы станет еще более защищенной

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

В Москве с 1 ноября изменится порядок записи на прием к врачам. Начнет действовать новая система защиты от мошеннических действий с полисами обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"Теперь для добавления полиса ОМС другого человека в сервис и использования этих данных при управлении его записями на прием потребуется однократное подтверждение от владельца полиса через код из СМС", – уточнили в департаменте.

Данная мера исключает любые попытки неправомерного использования личных данных.

Владелец полиса может подтвердить согласие на доступ к управлению его записями при наличии доступа к своей электронной медкарте. Подать заявку на получение доступа можно будет через портал mos.ru, при наличии полной учетной записи он будет предоставлен автоматически.

Кроме того, владелец полиса сможет самостоятельно открыть доступ к управлению своими записями на портале emias.info в личном кабинете или через приложение "ЕМИАС.ИНФО". Для этого нужно заполнить данные о человеке, которому будет предоставлен доступ, и направить ему код.

Главный врач Городской поликлиники № 69 Елена Компанец напомнила пациентам о правилах цифровой безопасности. Она подчеркнула, что полученный код следует передавать только своим близким и знакомым, которые предупреждены об этом. При этом идеальным вариантом, по ее словам, будет устная передача кода или же телефонный звонок.

"Если сообщение с кодом поступило неожиданно и близкие ранее не сообщали о намерениях записать вас на прием к врачу, лучше оставить такое уведомление без внимания" – подчеркнула медик.

Возможность записи других людей без подтверждения сохранится до 1 ноября.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии цифровых сервисов в здравоохранении Москвы. Они помогают врачам быстрее ставить диагнозы, упрощать маршруты пациентов и отслеживать эффективность лечения. Благодаря цифровому контуру данные переносятся в электронную медицинскую карту, с которой могут ознакомиться как врач, так и его пациент.