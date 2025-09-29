Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 07:45

Общество

Спрос на курсы профподготовки среди взрослых вырос в 2 раза

Спрос на курсы профподготовки среди взрослых вырос в 2 раза

Несправившиеся с ОГЭ девятиклассники смогут бесплатно освоить рабочие профессии

Депутаты предложили обеспечивать всех школьников горячим обедом минимум раз в день

В ГД предложили сократить рабочий день для беременных до шести часов

329 детей родились в Москве 28 сентября

Юристы напомнили о праве на компенсацию за нарушение трудового кодекса

"Утро": температура воздуха в Москве составит 10 градусов 29 сентября

Собянин рассказал об уникальной операции, которую провели в институте Склифосовского

Закрытие Международного инклюзивного форума креативных индустрий состоялось в Москве

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 28 сентября

Спрос на курсы профессиональной подготовки среди взрослых вырос более чем в 2 раза. Наибольшей популярностью пользуются программы для электриков, сантехников, слесарей и монтажников – интерес к этим специальностям увеличился в 4 раза.

Чаще всего на переквалификацию решаются офисные работники. Аналитики связывают рост интереса с усталостью от корпоративной жизни, страхом остаться без работы из-за искусственного интеллекта и высоким доходом специалистов, работающих руками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика