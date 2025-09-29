Спрос на курсы профподготовки среди взрослых вырос в 2 раза

Спрос на курсы профессиональной подготовки среди взрослых вырос более чем в 2 раза. Наибольшей популярностью пользуются программы для электриков, сантехников, слесарей и монтажников – интерес к этим специальностям увеличился в 4 раза.

Чаще всего на переквалификацию решаются офисные работники. Аналитики связывают рост интереса с усталостью от корпоративной жизни, страхом остаться без работы из-за искусственного интеллекта и высоким доходом специалистов, работающих руками.

