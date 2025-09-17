Минтруд изменит правила расчета и начисления выплат по беременности и родам

Минтруд России планирует изменить правила расчета и начисления выплат по беременности и родам. Это коснется тех, кто трудоустроен у двух и более работодателей.

Согласно действующим правилам, если сотрудник выполняет свои обязанности в нескольких организациях и за последние два года числился у разных страхователей, то пособие выплачивается только у одного из них. Минимальный размер декретных выплат составляет около 100 тысяч рублей.

