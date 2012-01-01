Психолог Евстигнеев перечислил простые техники для борьбы с трудоголизмом

Сотрудники, страдающие от трудоголизма, склонны к аморальному поведению, выяснили ученые. Вместе с экспертом разбираемся, как распознать у себя зависимость от работы и почему так важно бороться с этой проблемой.

Во благо карьеры?

Стремление добиваться карьерных высот, обусловленное трудоголизмом, приводит к отключению моральной саморегуляции. В итоге люди становятся невосприимчивы к любым проявлениям неэтичности в коллективе. Такие выводы представили исследователи из Астонского и Лейпцигского университетов в журнале Journal of Organizational Behavior (JOB).

Заметив в рабочей среде какую-либо проблему (например, мошенничество, дискриминацию или домогательства), трудоголики скорее всего умолчат об этом. Такая стратегия якобы позволяет им фокусироваться на карьерных достижениях и не отвлекаться на сторонние раздражители, пояснили ученые.



из исследования ученых Астонского и Лейпцигского университетов Эти сотрудники считают, что, потратив время на решение этических вопросов, они поставят под угрозу свой прогресс в основных рабочих задачах, а от этого уже может пострадать их самоуважение. Напротив, молчание не отнимает у трудоголиков времени и энергии. К тому же так они не рискуют побеспокоить тех, чье одобрение им необходимо, например начальников.

Кроме того, зацикленность на работе провоцирует цинизм, низкий уровень эмпатии и недоверчивость, говорится в исследовании. Как следствие – такие люди пренебрегают потребностями коллег и порой даже преуменьшают их страдания в конфликтных ситуациях. Тем самым они пытаются оправдать компанию и ее руководство, поскольку трудятся ради поощрений.

Никакого баланса

Склонность придавать избыточное значение работе может разрушить и карьеру, и личную жизнь. Ведь в основном трудоголизм – это способ избежать личных проблем, отметил в разговоре с Москвой 24 психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

По его словам, в первую очередь состояние проявляется на уровне поведения в виде зацикленности на карьере в ущерб другим аспектами жизни. В частности, трудоголик склонен брать на себя больше задач, чем может выполнить, игнорируя рекомендации коллег или руководства. Работая сверхурочно и пренебрегая семьей, друзьями и хобби, он фактически нарушает баланс между личной и профессиональной жизнью.



Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Что касается эмоциональных признаков, то речь здесь идет о вине или тревоге при отсутствии каких-либо дел. Кроме того, это постоянное стремление быть незаменимым. Работа вообще становится главным способом самоутверждения и источником самооценки. И в то же время она не приносит удовольствия – обязанности лишь для того, чтобы испытать облегчение и не чувствовать стыд.

Из-за одержимости работой трудоголик подвергает себя системным перегрузкам, подчеркнул Евстигнеев. В результате постоянное напряжение и отсутствие отдыха приводят к эмоциональному истощению и депрессии, ведь даже значительные успехи начинают со временем восприниматься как бесполезные.

Делегировать обязанности

Избавление от трудоголизма – процесс, который требует осознанного подхода и готовности к изменениям, указал Дмитрий Евстигнеев. И прежде всего необходимо понять, что заставляет работать в ущерб себе. По словам эксперта, с этой целью можно воспользоваться техникой "стоп-сигнал".

"Когда вы чувствуете импульс взяться за новую задачу или продолжить работу, остановитесь и спросите себя: "Это действительно необходимо прямо сейчас?" или "Что я чувствую в этот момент?" Такие вопросы позволят прервать автоматическое стремление к работе и замедлить процесс принятия решений", – пояснил он.

Решающее значение в борьбе с проблемой имеет умение говорить "нет" ненужным задачам и делегировать обязанности, считает эксперт.



Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Полезно составить четкий график работы и отдыха и придерживаться его. Также помогает техника "три вопроса". Перед тем как взять новое поручение, спросите себя: "Это действительно моя ответственность?", "Что произойдет, если я откажусь?" и "Как это повлияет на мою жизнь?"

Не менее эффективно будет и найти для себя новые хобби. Психолог пояснил, что, обретя увлечение, которое будет приносить радость, можно снизить зависимость от работы как единственного источника удовлетворения и перестать связывать свою самооценку исключительно с профессиональными достижениями.

"Наконец, важно понять ценность отдыха – по сути, он должен стать не роскошью, а необходимостью. Стоит планировать регулярные выходные, во время которых можно будет полностью отключиться от работы", – указал Евстигнеев.

Также он указал, что в случае, если трудоголизм сопровождается депрессией, тревожностью или другими психологическими проблемами, целесообразно обратиться за профессиональной помощью. Проработать зависимость от работы и установки, которые ее поддерживают, позволит когнитивно-поведенческая терапия, заключил психолог.