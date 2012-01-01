Психолог Евстигнеев перечислил простые техники для борьбы с трудоголизмом

Сотрудники, страдающие от трудоголизма, склонны к аморальному поведению, выяснили ученые. Вместе с экспертом разбираемся, как распознать у себя зависимость от работы и почему так важно бороться с этой проблемой.
Во благо карьеры?
Стремление добиваться карьерных высот, обусловленное трудоголизмом, приводит к отключению моральной саморегуляции. В итоге люди становятся невосприимчивы к любым проявлениям неэтичности в коллективе. Такие выводы представили исследователи из Астонского и Лейпцигского университетов в журнале Journal of Organizational Behavior (JOB).
Заметив в рабочей среде какую-либо проблему (например, мошенничество, дискриминацию или домогательства), трудоголики скорее всего умолчат об этом. Такая стратегия якобы позволяет им фокусироваться на карьерных достижениях и не отвлекаться на сторонние раздражители, пояснили ученые.
Кроме того, зацикленность на работе провоцирует цинизм, низкий уровень эмпатии и недоверчивость, говорится в исследовании. Как следствие – такие люди пренебрегают потребностями коллег и порой даже преуменьшают их страдания в конфликтных ситуациях. Тем самым они пытаются оправдать компанию и ее руководство, поскольку трудятся ради поощрений.
Никакого баланса
Склонность придавать избыточное значение работе может разрушить и карьеру, и личную жизнь. Ведь в основном трудоголизм – это способ избежать личных проблем, отметил в разговоре с Москвой 24 психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.
По его словам, в первую очередь состояние проявляется на уровне поведения в виде зацикленности на карьере в ущерб другим аспектами жизни. В частности, трудоголик склонен брать на себя больше задач, чем может выполнить, игнорируя рекомендации коллег или руководства. Работая сверхурочно и пренебрегая семьей, друзьями и хобби, он фактически нарушает баланс между личной и профессиональной жизнью.
Из-за одержимости работой трудоголик подвергает себя системным перегрузкам, подчеркнул Евстигнеев. В результате постоянное напряжение и отсутствие отдыха приводят к эмоциональному истощению и депрессии, ведь даже значительные успехи начинают со временем восприниматься как бесполезные.
Делегировать обязанности
Избавление от трудоголизма – процесс, который требует осознанного подхода и готовности к изменениям, указал Дмитрий Евстигнеев. И прежде всего необходимо понять, что заставляет работать в ущерб себе. По словам эксперта, с этой целью можно воспользоваться техникой "стоп-сигнал".
"Когда вы чувствуете импульс взяться за новую задачу или продолжить работу, остановитесь и спросите себя: "Это действительно необходимо прямо сейчас?" или "Что я чувствую в этот момент?" Такие вопросы позволят прервать автоматическое стремление к работе и замедлить процесс принятия решений", – пояснил он.
Решающее значение в борьбе с проблемой имеет умение говорить "нет" ненужным задачам и делегировать обязанности, считает эксперт.
Не менее эффективно будет и найти для себя новые хобби. Психолог пояснил, что, обретя увлечение, которое будет приносить радость, можно снизить зависимость от работы как единственного источника удовлетворения и перестать связывать свою самооценку исключительно с профессиональными достижениями.
"Наконец, важно понять ценность отдыха – по сути, он должен стать не роскошью, а необходимостью. Стоит планировать регулярные выходные, во время которых можно будет полностью отключиться от работы", – указал Евстигнеев.
Также он указал, что в случае, если трудоголизм сопровождается депрессией, тревожностью или другими психологическими проблемами, целесообразно обратиться за профессиональной помощью. Проработать зависимость от работы и установки, которые ее поддерживают, позволит когнитивно-поведенческая терапия, заключил психолог.