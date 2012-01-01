HR-эксперт Лоикова: Россия в любом случае придет к сокращению рабочего графика

В Госдуме заявили, что некоторые российские компании начали переходить на четырехдневный график труда, причем без потерь в заработке для сотрудников. О том, готовы ли к таким нововведениям работодатели всей страны и к чему это может привести, – в материале Москвы 24.

Реальность или перспектива на будущее?

Возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю в России становится более реальной, заявил в разговоре с изданием "Аргументы и Факты" глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.



Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Некоторые граждане уже сегодня по договоренности со своими работодателями сделали свой рабочий график таким образом, что у них четырехдневка, а у кого-то даже и трехдневка. Это делается на взаимовыгодных условиях, без ущерба доходу сотрудника и без ущерба производительности труда.

Сокращать продолжительность смен работодателям позволяет наличие удаленного и смешанного форматов занятости, подчеркнул парламентарий. Однако такой подход применим далеко не ко всем сферам и должностям.

Говоря о перспективах нововведения в масштабах страны, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что его не получится воплотить в ближайшие 10 лет. По ее мнению, для внедрения четырехдневки нужны "определенные предпосылки".



"На мой взгляд, это амбициозная задача, к ней нужно обязательно стремиться, но реализована она может быть, наверное, при вообще другом подходе в экономике. Это уже модернизация и роботизация производства, цифровизация всех структур. Вот тогда мы, наверное, сможем поговорить о том, чтобы люди работали меньше", – сказала депутат изданию News.ru.

Гораздо более реально урезать 40-часовую рабочую неделю до 36 часов, сказала Бессараб в разговоре с "Лентой.ру". Законопроект о проведении соответствующего эксперимента уже разработан и будет внесен в Госдуму после завершения спецоперации на Украине.



Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Переход на 36-часовую рабочую неделю реализуем – есть примеры подобных трудовых отношений в европейских странах. Это не касается работников различных производств, потому что это спровоцировало бы рост затрат и, соответственно, себестоимости продукции. Но такой график возможен для сотрудников офисов, тех, кто занят в торговле, в предоставлении услуг.

Москве 24 депутат уточнила, что "в результате мы сможем при пятидневке работать условно или на час меньше каждый день или по пятницам на 4 часа меньше".

Работодатели не готовы?

На данный момент переход к четырехдневной рабочей неделе – преждевременный шаг. Перед тем как воплощать меру, необходимо решить проблемы кадрового дефицита и относительно невысокой продуктивности труда по стране, предупредил в разговоре с Москвой 24 член экспертного совета Госдумы, HR-специалист Гарри Мурадян.

"По стране безработица – 2,3%, что говорит о серьезной нехватке рабочих рук. Учитывая, что у нас государство ставит задачу создания технологического суверенитета, а равно: "все свое", то у нас открывается больше производств, которые должны обеспечить импортозамещение, и таким образом становится нужно еще больше людей", – указал эксперт.

По его словам, недостаток рабочей силы сейчас нередко компенсируется за счет "тихого найма". Практика предполагает распределение обязанностей, предусмотренных для той или иной должности, между текущими сотрудниками компании. Однако при введении четырехдневки рабочих задач станет еще больше, их будет попросту не на кого возложить.



Гарри Мурадян член экспертного совета Госдумы, HR-эксперт Нельзя забывать и об уровне производительности труда в стране. По сравнению с Италией, например, мы более продуктивны, но в сравнении с Кореей – наоборот. Как будет возможно за четыре дня сделать то, что ты делаешь за пять? То есть при сокращенной неделе людям придется или более эффективно работать, или получать меньше денег.

С другой стороны, очевидно, что предлагаемый подход в значительной мере улучшит качество жизни людей, в первую очередь – их здоровье, отметила в разговоре с Москвой 24 независимый HR-специалист Зулия Лоикова.



Зулия Лоикова независимый HR-специалист Необходимость трудиться четыре дня в неделю минимизирует стресс и выгорание. Естественно, от этого люди начнут брать меньше больничных. Плюс возрастет их общая удовлетворенность работой. Исследования показывают, что сокращение рабочего времени приводит к повышению производительности труда, так как работники становятся более мотивированы и меньше отвлекаются от дел, чтобы раньше освободиться.

Наконец четырехдневка позволит сотрудникам снизить свои расходы, считает Лоикова. Ведь отныне у них появится еще один день, когда не нужно будет тратиться на дорогу, обеды и другое.

По мнению Лоиковой, Россия в любом случае придет к сокращению рабочего графика. Она напомнила, что еще во времена СССР население было вынуждено трудиться шесть дней в неделю, чтобы восстанавливать страну в послевоенное время, а пятидневку ввели в конце 1960-х годов. Поэтому, учитывая современный прогресс и автоматизацию, четырехдневка – это закономерность, заключила она.