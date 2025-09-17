Московская федерация профсоюзов поддержала увеличение отпуска до 35 дней

Фото: depositphotos/prescott10

Московская федерация профсоюзов поддерживает инициативу об увеличении продолжительности оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней, заявил ТАСС зампредседателя организации Сергей Чиннов.

"Нам важно, чтобы трудящиеся могли полноценно отдыхать и восстанавливать силы, а также проводить больше времени с семьей. <...> Уже пятый год мы наблюдаем тревожную тенденцию: люди стали работать больше, например по 12 или даже 16 часов. Особенно это актуально для организаций, где нет профсоюзов", – сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что ситуация усугубляется действием моратория на проверки Госинспекции труда, из-за чего невозможно воздействовать на недобросовестных работодателей, нарушающих трудовое законодательство.

Кроме того, профсоюзы поддержали предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю с сохранением достойного уровня зарплаты. Они считают, что это является необходимым условием для профилактики профессиональных заболеваний, укрепления здоровья и повышения производительности труда, пояснил Чиннов.

Предложение об увеличении отпуска до 35 дней готовятся внести в Госдуму. Депутат Николай Новичков объяснил, что данный законопроект нужен из-за роста уровня стресса на работе. При этом привычный срок отпуска в 28 дней он назвал устаревшим.