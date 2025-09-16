В РФ могут увеличить отпуск до 35 дней

Фото: depositphotos/slava296

В Госдуму готовятся внести инициативу об увеличении оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней, заявил ТАСС думский депутат от фракции "Справедливая Россия – За правду" Николай Новичков.

По словам парламентария, законопроект по увеличению отпуска необходим из-за роста уровня стресса на работе. Срок, который определялся ранее для восстановления трудоспособности человека в 28 дней, уже устарел, пояснил он.

Новичков отметил, что увеличение дней отдыха нужно молодым работникам, людям среднего и предпенсионного возраста.

"Думаю, что в эту сессию этот законопроект внесем. Дальше будем отстаивать его в комитетах, во фракциях для того, чтобы была поддержка. <...> Уверен, что такая мера социального развития нашими гражданами будет оценена", – сказал собеседник агентства.

Попытки "ворваться" в рабочие будни после отпуска могут закончиться стрессом, уточнила ранее психолог Наталья Лебедева. Она объяснила, что отдых вызывает выброс дофамина. После отпуска его уровень падает и вызывает легкое чувство хандры. Если в таком состоянии вернуться к рутинной работе, то человека станут одолевать грусть, опустошение и усталость, рассказала эксперт.