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07 июля, 13:00

Общество

"Доктор 24": врачи напомнили об опасности трудоголизма

"Доктор 24": врачи напомнили об опасности трудоголизма

"Атмосфера": 24 градуса ожидается в Москве вечером 7 июля

Ночь на 7 июля в Москве стала самой теплой с начала лета

Москвичи смогут внести показатели здоровья в медкарту через ИИ-ассистента

Итальянский ресторатор Уиллиам Ламберти рассказал, где он берет силы

В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за жары

"Утро": скорость ветра в столице составит 4 м/с 7 июля

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 40% 7 июля

"Утро": атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба в Москве 7 июля

В Подмосковье торжественно открыли фонтан "Граф Орлов"

Почему работать без выходных – опасно для карьеры? К каким опасным последствиям это может привести? Как не стать жертвой работы? И как правильно отдыхать от работы, чтобы избежать инфаркта?

Почему возникает ком в горле? Когда это просто проявление эмоций, а когда – признак проблем со здоровьем? В каких случаях он сигнализирует о заболеваниях щитовидной железы, позвоночника или даже раке гортани? И как отличить, когда ком в горле безопасен, а когда нужно бежать к врачу?

Топ самых полезных продуктов по версии ВОЗ – что советуют есть самые высококвалифицированные врачи и диетологи со всего мира? Какие продукты добавить в рацион, чтобы в будущем снизить риск онкологии, чтобы в 40 лет не получить инфаркт или инсульт?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответили эксперты.

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Программа: Доктор 24
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