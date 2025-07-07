"Доктор 24": врачи напомнили об опасности трудоголизма

Почему работать без выходных – опасно для карьеры? К каким опасным последствиям это может привести? Как не стать жертвой работы? И как правильно отдыхать от работы, чтобы избежать инфаркта?

Почему возникает ком в горле? Когда это просто проявление эмоций, а когда – признак проблем со здоровьем? В каких случаях он сигнализирует о заболеваниях щитовидной железы, позвоночника или даже раке гортани? И как отличить, когда ком в горле безопасен, а когда нужно бежать к врачу?

Топ самых полезных продуктов по версии ВОЗ – что советуют есть самые высококвалифицированные врачи и диетологи со всего мира? Какие продукты добавить в рацион, чтобы в будущем снизить риск онкологии, чтобы в 40 лет не получить инфаркт или инсульт?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответили эксперты.