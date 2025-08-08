08 августа, 18:15Происшествия
Полиция задержала в Москве группу мошенников за навязывание медуслуг
В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой обманывали граждан под предлогом оказания медицинских услуг. Задержание проходило при содействии столичного подразделения СОБРа.
Под стражу были заключены двое предполагаемых организаторов криминальной схемы и четверо соучастников. Они открыли клинику на Минской улице, куда заманивали жертв через соцсети и телефонные звонки.
Злоумышленники предлагали пройти медицинское обследование, а в итоге навязывали лишние услуги по завышенным ценам. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.