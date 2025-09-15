На ВДНХ открылась выставка о Москве в русском искусстве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Выставка "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" открылась в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ. Об этом рассказала замдиректора департамента музейно-выставочной образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ Светлана Николаева, передает портал мэра и правительства Москвы.

В столицу из Санкт-Петербурга привезли свыше 100 экспонатов, некоторые из артефактов совершили такое путешествие впервые. Как рассказала первый заместитель генерального директора ВДНХ Елена Жук, экспозиция состоит из четырех разделов: "Старая Москва", "Москва – столица", "Новая Москва" и "Москвичи". Выставка будет работать до 1 февраля 2026 года.

В первом разделе можно увидеть произведения, посвященные дореволюционному периоду истории города. В частности, из Государственного Русского музея привезли 15 полотен авторства Жерара Делабарта, который работал в России с 1787 по 1810 год и запечатлел виды города до пожара 1812 года. Раньше всю коллекцию ни разу не показывали в Москве целиком.

"Одна из моих любимых картин – "Вид на Кремль от Каменного моста в Москве". Ее, как и многие другие, можно рассматривать бесконечно, подмечая все новые и новые детали, которые раньше не бросались в глаза", – отметила Николаева.

На другой картине изображено катание с ледяных горок на реке Неглинной, которая в 1817–1819 годах была убрана в подземный коллектор. В этом же зале гости увидят шедевры московской школы иконописи, а также одну из самых известных работ иконописца Андрея Рублева "Пророк Софония".

"Иконопись – это темперная живопись, поэтому вещи очень хрупкие, они вывозятся достаточно редко и требуют специальных условий хранения: поддержания определенной влажности, температуры, отсутствия резких ее перепадов и многого другого. Мы строго все это соблюдаем", – добавила замдиректора департамента.

Еще одна работа, представленная на выставке, – это "Степан Разин" Василия Сурикова. Также гости экспозиции смогут увидеть картину Ильи Репина "В осажденной Москве", которую автор посвятил 100-летнему юбилею победы России над армией Наполеона.

Второй раздел выставки расскажет о Москве как о столице страны. Она получила этот статус в 1380 году, но в 1712 году это звание перешло Санкт-Петербургу. Москва вновь стала столицей лишь 12 марта 1918 года.

В зале "Новая Москва" можно узнать, как менялся облик города с 1920-х годов. Например, здесь представлена картина "Вождь, учитель и друг" Григория Шегаля, на которой изображено заседание президиума второго Всесоюзного съезда колхозников-ударников в феврале 1935 года, на котором объявили о проведении в Москве Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ), которая позже и положила начало ВДНХ.

Другой важной для главной выставки страны картиной является полотно "Здесь будет парк" Юрия Пименова, написанное в 1950 году. Здесь видны работы по созданию ВСХВ и возвышающаяся над землей скульптура "Рабочий и колхозница" Веры Мухиной, которая вернулась в Россию после Всемирной выставки в Париже.

В частности, на экспозиции представлены картины, передающие облик обычных столичных улиц, включая "Облачный день. Московский дворик" Вадима Дементьева. По словам Николаевой, это очень красивая и фотографичная картина, на которой виден храм Пророка Божия Илии в 2-м Обыденском переулке.

Также гости смогут увидеть коллективный портрет "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения" Ильи Репина, на котором изображен 81 человек, включая императора Николая II, великого князя Михаила Николаевича, московского генерал-губернатора Сергея Александровича, председателя комитета министров Ивана Дурново и многих других.

Заключительный зал "Москвичи" знакомит зрителей с деятелями культуры, науки и искусства, связавшими свою жизнь с Москвой и оставившими след в истории города и всей страны. Здесь можно увидеть портреты главного помощника основателя Третьяковской галереи Павла Третьякова Саввы Овденко, собирателя преданий и легенд Василия Щеголенка, пианиста Святослава Рихтера и многих других.

Одно из крупных полотен в зале – "Встреча артистов театра имени К. С. Станиславского со слушателями Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского" 1938 года, созданное художником Василием Ефановым. На картине изображен режиссер, создатель актерской системы Константин Станиславский, Герой Советского Союза Николай Каманин, народная артистка РСФСР Мария Гольдина и другие.

Ранее в "Зарядье" открыли туристический цифровой объект "Матрешка Москвы. Новая точка притяжения". Там планируется проводить культурные и просветительские мероприятия, при этом на территории объекта продолжает свою работу информационный центр для путешественников, где гостей знакомят с достопримечательностями Москвы, событийной афишей и полезными сервисами.

