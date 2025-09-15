Более 192 тыс человек посетили выставку "Та самая Москва"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Выставку "Та самая Москва" в Манеже посетили более 192 тысяч человек. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Экспозиция, которую можно было увидеть с 7 по 31 августа в рамках форума "Москва 2030", объединила темы транспорта, градостроительства и промышленности.

"На ней в интерактивной форме рассказали гостям, как будет меняться наша столица в ближайшем будущем согласно стратегии развития города до 2030 года", – напомнил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Площадь выставки составила 11 тысяч квадратных метров. Здесь гости могли ознакомиться с инновационными решениями и проектами, изменившими жизнь города. Всего можно было посетить более 10 тематических зон.

Кроме того, горожане и гости столицы узнали, какой станет Москва в результате реализации стратегии развития до 2030 года.

Например, в художественном пространстве Ленинградского вокзала побывали свыше 24 тысяч гостей, а более 70 тысяч посетителей оценили в 5D-кинотеатре фильм об истории московского судостроения. В зоне "Лифт времени" можно было увидеть программу комплексного развития территорий (КРТ).

Как подчеркнул заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, выставка позволила рассказать о результатах программы реновации, развития рельсового каркаса и дорожной инфраструктуры.

"С 2011 года в Москве возвели более 150 миллионов квадратных метров недвижимости, сейчас в проработке находится 336 проектов КРТ. Наглядная демонстрация достижений помогает горожанам лучше понимать, какой Москва станет в будущем", – добавил Ефимов.

Кроме того, в лектории выставки состоялись более 100 лекций и выступлений экспертов, а на Манежной площади представили свои номера 10 коллективов – участников проекта "Музыка в метро". Также в рамках "Той самой Москвы" проводились различные мастер-классы и научные эксперименты.

Вместе с тем форум "Территория будущего. Москва 2030" посетили более 14 миллионов человек, рассказал ранее Сергей Собянин. Мероприятие продолжалось 45 дней и охватило множество разных активностей. Мэр выделил специально обустроенную VR-зону, где гости могли попробовать себя в новых профессиях.