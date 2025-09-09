Семьи участников СВО познакомились с историей метро на форуме "Москва 2030"

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Во время экскурсии "Тайны подземелья" 15 членов семей участников СВО посетили музей Мосметростроя и узнали о прокладке метро, а также о его героях-строителях времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Посетители также погрузились в изучение истории Земли, прогулявшись по станциям, на стенах которых сохранились отпечатки белемнитов, аммонитов и прочих окаменелостей.

Семьи участников СВО побывали на станциях "Сретенский бульвар", "Трубная", "Добрынинская", "Площадь Ильича" и "Курская", где смогли почувствовать себя настоящими исследователями. Гостям рассказали о строительстве станций и материалах, которые использовались при этом.

Экскурсия была организована специалистами московского комплекса градостроительной политики и строительства в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030".

Ранее в рамках программы городской лояльности "Миллион призов" началась специальная акция "Сила поддержки". Москвичи могут помочь бойцам СВО и жителям новых и приграничных территорий до 23 ноября.

Вместе с тем Сергей Собянин рассказывал, что предприниматели Москвы продолжают оказывать комплексную и системную поддержку в зоне СВО. Помощь носит разнообразный характер – от прямых финансовых переводов и поставок критически важной техники до организации гуманитарных грузов и оказания соцуслуг семьям бойцов.